Geisha di Ivana D’Addona: un autentico incontro tra mondi alla Reggia di Carditello

Un’atmosfera sospesa nel tempo ha avvolto la Reggia di Carditello lo scorso 14 dicembre, trasformandola in uno spazio di dialogo profondo tra culture, emozioni e linguaggi artistici. È qui che ha preso vita “Geisha l’anima di seta”, il concerto ideato e interpretato dalla pianista e compositrice di Ercolano, Maestro Ivana D’Addona.

L’evento si è rivelato un’esperienza intensa e altamente evocativa, capace di costruire un ponte ideale tra Occidente e Oriente.

La musica ha creato atmosfere oniriche che hanno catturato l’attenzione di un pubblico numeroso, raccolto in un silenzio rispettoso e partecipe.

Ogni nota sembrava diventare un respiro condiviso, un momento di intima connessione tra artista e spettatori.

A completare il percorso artistico, i testi scritti dalla stessa Ivana D’Addona, intensi e ricchi di slanci emotivi, hanno trovato voce nell’interpretazione profonda e vibrante dell’attore Carmine Tremolaterra. La sua presenza scenica e la forza espressiva della sua lettura hanno dato corpo e anima alle parole, rendendole vive e profondamente umane.

“Geisha non è stato soltanto un concerto, ma un autentico incontro tra mondi: un’esperienza sensoriale e spirituale che ha lasciato un segno duraturo nel cuore di chi ha avuto il privilegio di assistervi, confermando ancora una volta il potere dell’arte di unire, emozionare e trascendere i confini culturali.