Geisha. L’anima della seta” di Ivana D’Addona Concerto per pianoforte solista e orchestra virtuale andrà in scena a Carditello il prossimo 14 dicembre 2025 inizio ore 19.

L’anima della seta” è un concerto evocativo in cui la figura della Geisha diventa incarnazione stessa della musica: elegante, intensa, misteriosa. Il pianoforte si trasforma nella sua voce, raccontando attraverso melodie delicate e arpeggi fluidi la sua vita interiore, fatta di disciplina, dedizione e amore.

L’orchestra virtuale accompagna e avvolge il solista, creando un tessuto sonoro che richiama la leggerezza della seta, l’armonia della tradizione e la profondità delle emozioni. Ogni brano è un dialogo tra il cuore della Geisha e il mondo che la circonda, un viaggio tra bellezza esteriore e anima segreta, tra grazia e forza, tra sacrificio e passione.

Questo concerto celebra la perfetta fusione tra tecnica e sentimento, offrendo al pubblico un’esperienza sensoriale e contemplativa, dove la musica diventa poesia visiva e l’arte diventa un filo di seta che unisce culture, tempi e anime.

M° Ivana D’Addona pianoforte sarà accompagnata da Carmine Tremolaterra voce narrante e Musiche di Sakamoto, Takemitsu, Uematsu, Williams, D’Addona Arrangiamenti ed orchestrazione di Ivana D’ADDONA