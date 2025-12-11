Cronaca

Geisha. L’anima della seta” di Ivana D’Addona

Al Real Sito di Carditello l'anima della seta più pregiata va in scena con Geisha.

Di Nunzia Sannino

Geisha. L’anima della seta” di Ivana D’Addona Concerto per pianoforte solista e orchestra virtuale andrà in scena a Carditello il prossimo 14 dicembre 2025 inizio ore 19.

L’anima della seta” è un concerto evocativo in cui la figura della Geisha diventa incarnazione stessa della musica: elegante, intensa, misteriosa. Il pianoforte si trasforma nella sua voce, raccontando attraverso melodie delicate e arpeggi fluidi la sua vita interiore, fatta di disciplina, dedizione e amore.

L’orchestra virtuale accompagna e avvolge il solista, creando un tessuto sonoro che richiama la leggerezza della seta, l’armonia della tradizione e la profondità delle emozioni. Ogni brano è un dialogo tra il cuore della Geisha e il mondo che la circonda, un viaggio tra bellezza esteriore e anima segreta, tra grazia e forza, tra sacrificio e passione.

Questo concerto celebra la perfetta fusione tra tecnica e sentimento, offrendo al pubblico un’esperienza sensoriale e contemplativa, dove la musica diventa poesia visiva e l’arte diventa un filo di seta che unisce culture, tempi e anime.

M° Ivana D’Addona pianoforte sarà accompagnata da Carmine Tremolaterra voce narrante e Musiche di Sakamoto, Takemitsu, Uematsu, Williams, D’Addona Arrangiamenti ed orchestrazione di Ivana D’ADDONA