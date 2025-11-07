Gemellaggio dei Comuni per la Marcia della Pace degli studenti

Da dieci anni Agnese Ginocchio coinvolge insegnanti, amministratori e studenti per la Marcia della Pace. Ginocchio è una donna di grande determinazione, volta alla lotta di ogni tipo di violenza e decisa nel diffondere nei giovani il seme della Pace. Inizialmente Agnese era una cantautrice di Pace, poi ha avvertito l’esigenza di dar vita ad un’associazione per la Pace. Le chiedo quante scolaresche hanno sfilato con la Fiaccola della Pace e lei mi risponde che oramai ha perso il conto, che ha portato la sua Fiaccola per la Pace furi Provincia e anche fuori dalla Regione Campania. Anche quest’anno la Fiaccola della Pace è ritornata a Marzano Appio e studenti e docenti hanno partecipato con entusiasmo, non solo alla Marcia della Pace per le strade cittadine, ma anche alla cerimonia di “Gemellaggio per la Pace” tra i Comuni di Marzano Appio, sindaco Andrea Terranova, e Mignano Monte Lungo, sindaco Andrea De Luca; con le scuole dell’Istituto Comprensivo Mignano Marzano, dirigente Monica Sasso, e il “Movimento Internazionale per la Pace”, vicepresidente Gino Ponsillo. Il Vescovo Raffaele Nogaro è il presidente onorario dell’Associazione per la Pace.