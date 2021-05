Gennaro Mona eletto presidente del Coordinamento interregionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche CAMPANIA – BASILICATA – MOLISE.

CASERTA – Si è svolta questo pomeriggio ed è appena terminata la riunione tra i presidenti degli ordini delle professioni Infermieristiche della Regione Basilicata rappresentata dalla presidente Serafina Robertucci, della Regione Campania rappresentata dai presidenti, Rocco Cusano, Massimo Procaccini, Gennaro Mona Teresa Rea, Cosimo Cicia, anche vicepresidente FNOPI, e della Regione Molise, rappresentata da Cristina Magnocavallo e anche consigliera FNOPI. Assegnate le cariche per il coordinamento interregionale. Ad essere eletto presidente del coordinamento è Gennaro Mona, già presidente dell’ordine professionale di Caserta, che rappresenterà la categoria infermieristica per tutte le regioni che hanno partecipato alla conferenza. Mona sarà affiancato dal vicepresidente Serafina Robertucci, dal segretario Massimo Proicaccini e dal tesoriere Rocco Cusano. Diversi i temi affrontati e che in questo periodo destano particolare preoccupazione, tra cui l’Infermiere di famiglia e la campagna vaccinale. Soddisfatto Mona: “Ringrazio in primis il coordinamento tutto per avermi affidato questo incarico e sono estremamente soddisfatto di rappresentare oltre gli infermieri della provincia di Caserta anche la categoria a livello regionale e insieme alla squadra cercheremo di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo fissati”.