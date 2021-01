Gennaro Mona (Presidente OPI Caserta): vaccini anticovid per tutti gli iscritti all’Ordine.

Da presidente dell ordine delle professioni infermieristiche di caserta Sono molto soddisfatto per l’obiettivo raggiunto poichè qualche giorno fa avevo inviato una richiesta sia al presidente della regione Campania sia al direttore generale dell asl caserta di estendere la campagna vaccinale a tutta la categoria degli infermieri poichè ci sono colleghi che svolgono la libera professione e quindi sopratutto impegnati in ambito domiciliare e chi è stato collocato in quiescenza ma svolge ancora la professione. Oggi abbiamo avuto riscontro dall’Asl, con nota prot.31443/CG del 14/01/2021, dove tutti gli iscritti all’Opi Caserta, secondo una calendarizzazione, avranno la priorità per la campagna vaccinale antiCovid-19.

E doveroso da parte mia e da tutti gli organi dell’OPI CASERTA Ringraziare la Regione Campania, il Direttore generale dell’ asl caserta ferdinando russo e il direttore del servizio controllo di gestione dr michele tari per il tempestivo riscontro.

Nei prossimi giorni, attraverso un comunicato sul nostro sito daremo le indicazioni sull’organizzazione e sulla calendarizzazione della campagna vaccinale.