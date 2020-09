Genoa shock, 12 positivi al covid19

Un week end shock a Genova, dopo la sconfitta tennistica al San Paolo di Napoli per sei a zero, esplode dilaga o deflagra, fate voi la BOMBA covid 19. Ben dodici tra giocatori e membri dello staff sarebbero positivi al Coronavirus. L’ufficialità di Perin e Soche era stata data qualche giorno prima del match al S. Paolo di Napoli, e infatti il match era stato posticipato a domenica ore 18 per l’effettuazione dei tamponi di rito.

I contagiati sono 12 ancora non si sa chi più i due ufficiali già detti, totale 14.

A Genoa non ci si annoia verrebbe da dire, certo è che che il Covid19 siconferma un nemico infimo, che si propaga velocemente quando me ce lo si aspetta.

Tamponi e raffica per tutti ed isolamento per i positivi ovviamente.

Seguiranno eventuali aggiornamenti sul questo caso shock.