Gestione illecita di rifiuti. Apecar sequestrata dai Carabinieri della Forestale di Marcianise

Marcianise – A seguito delle operazioni di monitoraggio svolte sul territorio comunale in materia di rifiuti speciali, è stata posta sotto sequestro dai militari appartenenti alla stazione Carabinieri Forestale di Marcianise, un’Apecar Piaggio e il suo carico per il reato di gestione illecita di rifiuti.

Non risulta iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali il suddetto mezzo, sorpreso, in via Varese, a trasportare una quantità pari a 3,5 quintali di materiale speciale non pericoloso di natura ferrosa, interessato anche da combustione.

Regolarmente iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali per la specifica tipologia di rifiuti trasportati, invece, un autocarro, successivamente ispezionato, nel cui cassone sono stati rinvenuti rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavori di demolizione o inerenti a disfacimenti edilizi.

Si è poi tradotta in una violazione la non conformità del Formulario di Identificazione dei Rifiuti fornito ai militari in merito alla provenienza dei rifiuti. E’ stata, pertanto, comminata una sanzione amministrativa di euro 3200.