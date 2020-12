Ghirelli entusiasta del progetto stadio della Casertana

Un presidente Ghirelli entusiasta ha scritto una lettera di ringraziamento per la Casertana, in cui ha fatto i complimenti alla società e alla città per come si è comportata sulla vicenda stadio.

“Sono felice ancora una volta di potermi complimentare con il Presidente D’Agostino e con la città di Caserta. Nonostante il periodo di grande difficoltà che tutto il Paese sta vivendo, la Casertana ed il suo Presidente hanno dimostrato di riuscire a pensare ed investire nel futuro in maniera moderna e professionale. Dopo la presentazione del progetto sullo Stadio che tanti benefici porterà al club ed alla città, ora una nuova importante apertura nei confronti della collettività che potrà partecipare alla vita ed alla crescita del club. Questi sono gli esempi della Lega Pro e del calcio che fa bene al Paese. Grazie, Presidente!”