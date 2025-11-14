Giallo nel quartiere: ritrovata morta in casa

Piscinola. Orrore nel tardo pomeriggio di oggi, 14 Novembre, nel quartiere di Napoli.

Alcuni agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in un’abitazione dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna di 51 anni, Nunzia Cappitelli.

Oltre agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico, sono giunti sul posto gli investigatori del Commissariato di Chiaiano e della Squadra Mobile, che hanno effettuato i sopralluoghi per ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore della donna, anche attraverso le testimonianze di parenti e conoscenti.

Sul corpo senza vita della donna, riverso sul pavimento del soggiorno, ci sarebbe una ferita da trauma alla testa attribuibile ad un’aggressione, anche se, nell’appartamento, non ci sarebbero segni di colluttazione.

I segni riscontrati, però, sarebbero riconducibili ad una morte violenta.

Non si esclude alcuna ipotesi, dall’incidente ad addirittura l’intervento di terzi nella causa della morte, e l’idea di un possibile femminicidio.

La donna, infatti, era divorziata e, secondo quanto appreso, avrebbe avuto una relazione con un uomo più giovane, con alle spalle denunce di maltrattamenti.

Le cause della morte sono, attualmente, ancora al vaglio degli inquirenti.