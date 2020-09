Giallo, uomo trovato morto con ferita alla testa

Tragedia avvenuta nella giornata di ieri, nella tarda serata a Capodrise, un uomo in piazza Buccini, è stato trovato morto nei pressi di un albero. A chiamare i soccorsi alcuni passanti che che hanno notato l’uomo accasciato al suolo ed hanno chiamato il 118. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, però, per la vittima non c’era già più nulla da fare. A quel punto sono state allertate le forze dell’ordine ed il magistrato di turno: è stata disposta l’autopsia per verificare i motivi del decesso. Si dovrebbe trattare di una morte per cause naturali, ma il deceduto riportava una vistosa ferita alla testa, spingendo ad effettuare ulteriori verifiche per eliminare ogni dubbio. Il deceduto è un uomo di circa 70 anni residente a Capodrise.