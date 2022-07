Gianfranco Paglia si dimette da consigliere del Sindaco per la sicurezza a Caserta

Si trasmette la lettera del Ten Col Gianfranco Paglia che rassegna le dimissioni da consigliere del Sindaco per la sicurezza a Caserta.

È con profondo rammarico che comunico le mie dimissioni da presidente del tavolo sicurezza costituito dal Comune di Caserta. Purtroppo con il mio operato ho deluso le aspettative dei cittadini casertani e di questo chiedo scusa all’intera città ma è giusto che si sappia il perché della mia decisione. Non mi appartiene trovare scuse ma non posso più presiedere un tavolo in cui non credo più in una parte dei suoi componenti. È dal mese di febbraio che avevo chiesto alle associazioni di categoria di prendere le distanze dai locali che non rispettano le regole a partire dalla vendita di alcolici ai minori, all’occupazione di suolo pubblico senza permessi, all’inquinamento acustico. Nulla è stato fatto forse perché le quote dei propri iscritti sono troppo preziose. Avevo chiesto a febbraio che per giugno si sarebbe dovuta attivare la ZTL a San Leucio Vaccheria , la visione delle poche telecamere di Caserta si sarebbe dovuta dirottare presso la sala operativa della questura così come chiesto dal Questore. Sempre a febbraio avevo chiesto di rivedere le varie certificazioni mediche del personale della polizia locale che impediva loro servizi esterni. Di valutare la possibilità di togliere eventuali indennità al personale che fa servizio solo in ufficio. Di aumentare lo straordinario a coloro che fanno servizio esterno notturno. Vista la spaccatura creatasi all’interno della polizia municipale di valutare la sostituzione dell’attuale Comandante. L’elenco di cose che andavano fatte in tempo è lungo ma ciò che fa più male è vedere i locali che non rispettano le regole senza per questo ricevere alcun tipo di controllo, grazie alle loro amicizie. A dispetto di diversi locali del centro storico che,nonostante tutto, si sono fidati della mia persona ed hanno accettato nuove regole ed è a loro che va il mio ringraziamento. Mi scuso con gli abitanti del centro storico perchè non sono riuscito a dare la possibilità di vivere e dormire degnamente. Chi mi conosce sa che difficilmente lascio senza averci provato mille volte. La mia storia parla da sola e in questo periodo sono anche stato accusato di essere andato ben oltre i miei compiti, se vero mi dispiace ma gli accordi iniziali con l’amministrazione erano ben altri ed alla fine mi sono ritrovato con le mani legate. I tempi delle amministrazioni sono diversi dai miei ma credo, così come dimostrato dal Generale Figliuolo,in tempo covid, che se si ha la volontà di fare i tempi si azzerano velocemente. Di chi sono le responsabilità? Non spetta a me dirlo ma di certo non sarò complice di eventuali altri episodi di movida violenta. Personalmente sono convinto che il tavolo potrà andare avanti con i suoi tempi senza di me e questo anche perché Prefetto e Qiestore hanno preso veramente a cuore la sicurezza di Caserta. A loro va il mio ringraziamento personale con la consapevolezza che Caserta non verrà mai abbandonata. Al Vice Sindaco Casale un sincero ringraziamento per essere rimasto sempre al mio fianco senza mai farmi mancare il suo supporto. All’opposizione la richiesta di collaborare con l’amministrazione per migliorare questa città senza divertirsi a scrivere sulle pagine facebook fatti non corrispondenti alla realtà. Caserta ha bisogno di altro. Al sindaco Carlo Marino un profondo in bocca a lupo, ha ancora tanta strada da fare e questo perché a mio avviso Caserta merita il meglio e per farlo sarà necessaria la collaborazione di tutti, amministrazione e cittadini.

Ten. Col. Gianfranco Paglia