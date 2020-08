Gianluca Iannucci PSI in un video spiega la sua visione di sviluppo della nostra Terra ( VIDEO INTEGRALE )

“Il video è un mio omaggio alla nostra terra. E’ uno sguardo, con gli occhi e con il cuore, sulle potenzialità del territorio, offre una visione possibile dello sviluppo, del quale siano tutti protagonisti”: lo ha detto Gianluca Iannucci, consigliere comunale di Caserta e candidato per il Psi al Consiglio regionale della Campania, durante l’incontro con i rappresentanti degli organi di informazione nella sede del suo comitato elettorale in via Caruso a Caserta, cui sono intervenuti con l’assessore comunale Raffaele Piazza i vertici provinciali e locali del Psi e Anna Fiorillo, anch’essa candidata al Consiglio regionale della Campania.

“Durante gli scorsi decenni – ha aggiunto – ho conosciuto ogni angolo della nostra provincia per motivi di lavoro e da tempo ho maturato la convinzione che ogni luogo di essa custodisca, insieme ad alcune difficoltà, le opportunità e le potenzialità per il suo rilancio e per la sua crescita. Ogni quartiere delle nostre città deve fare comunità imparando ad esserla. Ciascuno deve fare la sua parte: enti, istituzioni locali, associazioni, imprese e singoli cittadini devono muoversi insieme, con determinazione, verso un futuro condiviso”.

Da qualche ora il video di Gianluca Iannucci è online su Facebook e continuerà a contrassegnare le sue iniziative sul territorio fino al giorno del voto per le Regionali 2020.

