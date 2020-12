Giappone: allarmanti i dati di suicidio, superati i decessi per Covid dall’inizio della pandemia

“Sembra suggerire un aumento simile o addirittura maggiore anche in altri Paesi nel prossimo futuro ” il numero di decessi per suicidi a cui si sta assistendo in Giappone, se si considera che “non abbiamo nemmeno avuto un lockdown”, ha dichiarato Michiko Ueda, professore associato presso la Waseda University di Tokyo, e un esperto di suicidi.

Dall’inizio della pandemia, i decessi per Covid sono stati poco più di duemila (2.087) mentre nel solo mese di ottobre vi sono stati 2.153 suicidi secondo quanto riportato dalle statistiche del reportage dell’emittente Usa Cnn da Tokyo.

Diminuiti nei dieci anni precedenti al 2019; i casi di suicidio non sono mai stati così tanti soprattutto se rapportati a quelli dello scorso anno, quando, secondo il ministero della Salute, è stata toccata la quota più bassa dall’annotazione nei primi registri risalenti al 1978.

L’ alto tasso di suicidi che vede una tendenza all’incremento di quelli tra donne di circa l’83% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, contro il 22% di quelli fatti registrare dagli uomini nello stesso periodo, è confermato dal riscontro di un aumento a loro carico dei problemi di salute mentale durante la pandemia, secondo quanto è emerso anche dai dati percentuali più alti nelle donne (27%) se confrontati con quelli degli uomini (10%), in seguito ad uno studio di portata globale condotto su oltre 10mila persone dall’organizzazione umanitaria internazionale non a scopo di lucro ,“Care”.

Pur essendo la totalità dei suicidi tra donne inferiore rispetto a quella degli uomini; i casi di suicidio femminili sono in aumento a causa dell’impatto della pandemia, dopo i licenziamenti che hanno interessato prevalentemente i lavoratori part-time, rappresentati in misura maggiore dalle donne, nei settori alberghiero, della ristorazione e del commercio al dettaglio.

“In un Giappone che ha ignorato le donne” secondo quanto ha riferito Eriko Kobayashi, nel corso del suo racconto da cui parte il reportage a cura della Cnn di Tokyo, possiamo comprendere il disagio che ha indotto una donna dall’età di 22 anni, oggi ne ha 43, a togliersi la vita quattro volte.

Dietro il suo ultimo tentativo, la paura risvegliata dal Covid di ricadere in uno stato di bisogno, per rivivere un passato in cui “era davvero molto povera” non riuscendo, nonostante un lavoro a tempo pieno nell’editoria, a pagare le spese per l’affitto e le bollette. Con la stessa preoccupazione di allora, nonostante ad oggi abbia un lavoro fisso alla ong, dice: “il mio stipendio è stato tagliato e non riesco a vedere la luce in fondo al tunnel”.

Non sono quindi da sottovalutare le conseguenze economiche e psicologiche di un’emergenza epidemica a livello globale, a cui gli esperti collegano possibili ripercussioni sulla vita professionale e sullo stato di salute mentale delle persone. Si traducono infatti nell’alto rischio di compiere gesti estremi, ,i tratti distintivi di questa pandemia: il vivere nell’incertezza economica, la disoccupazione di massa, i limitati rapporti interpersonali derivanti dal distanziamento sociale, a cui vediamo associarsi uno stato costante di stress e ansia.

Individuare le fasce della popolazione più vulnerabili sembra essere la strada a cui guarda l’analisi dei dati sui suicidi, così da comprendere meglio non solo quei fattori che risultano predisponenti, quali i lunghi orari di lavoro, la pressione scolastica, l’isolamento sociale, ma anche il marchio di chi convive con un problema di salute mentale, e l’impatto esercitato su di esso dalla pandemia e dalle misure adottate per contenerla “in una società dove – riprendendo le parole della Kobayashi – le persone più deboli vengono tagliate fuori per prime quando accade qualcosa di brutto”.