Giardino del Mediterraneo: sviluppo turistico, tutela ambientale e giovani generazioni al centro di una grande opportunità per il territorio di Falciano del Massico

Falciano del Massico. Sarà intitolata al Cav. Uff. Giuseppe Santoro, Politico Umanista, una bellissima opera: il suggestivo Giardino del Mediterraneo.

Un’altra grande opportunità da cui partire per veder emergere, ancora una volta come protagonista, l’intero territorio.

L’ Amministrazione Fava, tramite l’Assessorato all’Agricoltura e Cultura-assessore R. M. Zannone– ha inteso, grazie alla disponibilità degli eredi (Antimo e Angela Santoro) Giuseppe Santoro, avviare l’iter per l’impianto di un giardino botanico con le specie del bacino mediterraneo non senza prevedere percorsi didattici, spazi per attività ricreative, culturali etc.

Con l’approvazione, in Consiglio comunale, della delibera per la realizzazione del Giardino Botanico si ringraziano gli eredi Giuseppe Santoro che hanno concesso, in comodato d’uso gratuito, i terreni sui quali verrà alla luce in tutto il suo splendore quella che sarà un’area con una superficie di oltre 11 mila metri quadrati in località Piantagione.

L’ Amministrazione con l’Assessorato all’Agricoltura e Foreste, nell’ambito della promozione del territorio e al fine di fornire opportunità inerenti lo sviluppo turistico, la tutela ambientale e l’accrescimento formativo delle giovani generazioni, ha considerato l’esigenza di dotare il territorio di uno spazio rurale strutturato da adibire a Giardino del Mediterraneo.

L’ orientamento contemporaneo delle politiche infrastrutturali delle amministrazioni locali tende alla realizzazione di impianti ecocompatibili, incisivi per la valorizzazione stessa dell’habitat e accrescitivi della “generatività” , premessa per alimentare l’impegno e la partecipazione al miglioramento della qualità della vita”.

Così il Sindaco Fava e l’Assessore Zannone nelle dichiarazioni rilasciate.