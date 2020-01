Ginestra: Dimentichiamo la delusione di domenica scorsa”

Queste le parole di mister Ginestra:in occasione della prossima gara interna che la Casertana giochera contro il Potenza.

” Sulla carta questa è una gara molto difficile – ha dichiarato l’ allenatore rossoblu’-Sappiamo che loro stanno andando molto bene , ma a noi serve assolutamente fare risultato. Inutile parlare di punti persi oppure di torti arbitrali, l’unica strada che conosco per centrare l’ obbiettivo stagionale è quella di lavorare e sudare. Sappiamo che sono una squadra molto pericolosa, dovremmo essere molto attenti. Sappiamo di avere una squadra molto giovane, ma adesso il tempo di errori individuali è finito non possiamo regalare altri punti, per fortuna c’è questa partita subito dopo la delusione di domenica, ci sarà utile per cercare di riscattarci.