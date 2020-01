Queste le parole di mister Ginestra in conferenza stampa: Domani cercheremo di vincere per recuperare i due punti persi domenica. Molti punti li abbiamo perso anche per colpa nostra, ci sono stati molto errori individuali in molti gol che abbiamo preso, ma è normale che con una squadra così giovane si possa sbagliare. Domani affrontiamo una squadra che secondo il mio punto di vista meriterebbe una classifica migliore, sappiamo che è una gara fondamentale.