Ginestra:” In questo momento preferisco giocare in trasferta, il nostro campo purtroppo e in condizioni pietose”

Un mister Ginestra molto amareggiato quello in conferenza stampa, per l’ennesima volta il mister dei falchetti si è lamentato( direi giustamente)delle condizioni del campo da gioco.

Queste le parole di Ginestra in conferenza stampa:” Quando per tutto questo tempo non giochi c’è il rischio di approcciare male le partite, ecc perchè sto chiedendo ai ragazzi la massima attenzione. Il momento per noi che viviamo e abbastanza positivo, però voglio tornare a vedere una buona prestazione dopo la brutta gara contro il Bari. Mi dispiace dirlo ma in questo momento preferisco giocare fuori casa, il terreno di gioco lo avete visto tutti e questo purtroppo ci condiziona perchè non riusciamo a giocare secondo le nostre caratteristiche, domani invece giocheremo su un campo perfetto. Sono molto contento per il ritorno di Castaldo, giocare senza di lui tutto questo tempo è stata molto dura, per quanto riguarda il mercato, io sono contento della rosa che possiedo però è ovvio che se ci sara qualche bella opportunità per il nostro progetto, sono sicuro che il presidente e il direttore non si tireranno indietro.