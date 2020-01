Queste le parole di mister Ginestra in conferenza stampa: “La partita di domani sarà molto complicata, loro sono una squadra che se la giocano contro tutti. L’arrivo di Petta e molto importante sia a livello numerico, sia perché porta grande esperienza, se starà bene potrà scendere in campo già domani. Con Floro Flores ci parlerò e decideremo cosa fare, sta sta allenando in maniera molto positiva e soprattutto con continuità.