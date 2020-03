Giocare con il rischio. Parchi, aree gioco e sportive ed il problema del coronavirus.

Mentre le scuole sono chiuse, le feste, le manifestazioni di ogni tipo bloccate ed i locali prendono provvedimenti per gestire la movida casertana, vediamo come le aree gioco della città dedite alle famiglie ed i campetti sportivi continuino ad essere popolati.

Le informazioni preliminari sulla diffusione del Covid 19 mediante superfici suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, tuttavia nella nostra città misure di disinfezione giornaliera non sono state attuate; per cui la frequentazione di ambienti in cui è possibile la condivisione di attrezzi o superfici è decisamente sconsigliata. Bloccare l’economia cittadina o rallentare l’istruzione dei nostri bambini, causa la chiusura delle strutture scolastiche, risultano provvedimenti vani nel momento in cui non si prendano precauzioni anche per le situazioni di svago. Mai come ora è necessario collaborare al fine di diminuire la diffusione del contagio e tutti dovremmo prestare maggiore attenzione e fare qualche sacrificio in più. Vi invito a riflettere.