Giocatori del lotto chiedono tutela per la privacy. La segnalazione

Riceviamo e pubblichiamo il contenuto della mail che un lettore ha inviato in qualità di assiduo giocatore di lotto, 10 e lotto è Superenalotto.

Nella lettera si pone il problema della privacy. Scrive il lettore “Non trovo sicuro e corretto che tutti i negozi che hanno la concessione per far giocare a noi comuni cittadini ci possano riprendere tramite l’installazione di loro telecamere di sorveglianza.

Nonostante sia giusto che i titolari di esercizi abbiano un loro sistema di sicurezza e video sorveglianza, non è invece sicuro che le loro telecamere hanno la possibilità di registrare il giocatore mentre effettua la giocata perché sulla ricevuta dello scontrino di gioco viene riportata sia la data che l’ora in cui è stata avventura la giocata, quindi in caso di vincita è possibile risalire al giocatore causando seri problemi in caso di una vincita importante…quindi dalla fortuna si passa alla sfortuna”.

Il lettore chiede alla società che gestisce questi giochi di eliminare dalla scontrino sia l’orario che il giorno in cui è stata effettuata la giocata oppure di vietare la registrazione verso i punti di gioco.

Noi evidenziamo la problematica sollevata, per contribuire a a far avere un riscontro che chiarisca questi dubbi.