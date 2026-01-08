Giocattoli in Movimento, consegnati i giocattoli alla Caritas

L’iniziativa del Movimento Cinque Stelle di Santa Maria a Vico ha visto oltre 300 bambini. I piccoli, accompagnati dai loro genitori, durante le feste natalizie hanno barattato i loro giochi e/ o libri presso la sede locale “On. Antonio Del Monaco”.

Stasera 8 gennaio 2026, invece, il Consigliere Francesco Iadaresta ha donato i giocattoli restanti alla Caritas di Arienzo, presso la Parrocchia S. Andrea, al parroco don Raffaele D’Addio.

Iadaresta commenta così:

“Voglio ringraziare pubblicamente il gruppo territoriale del Movimento 5 stelle e il loro coordinatore Pasquale Nuzzo, il vice coordinatore AVV. Rosario Stingone per l’ospitalità. Un abbraccio va ai protagonisti: i bambini e i loro genitori. Grazie a tutte le persone di cuore che hanno donato giocattoli per la gioia dei più piccoli. Grazie a tutti coloro che hanno fatto sì che l’evento riuscisse. Sono piccoli gesti di solidarietà che scaldano il cuore“.