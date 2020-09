GIORGIA MELONI DA CASERTA ATTACCA DE LUCA ‘LA CAMPANIA STA AFFONDANDO’

CASERTA – Tanta gente ad accogliere l’onorevole Giorgia Meloni al suo arrivo presso la sede della camera di commercio di Caserta Dita in via Roma nella giornata di ieri Giovedì 3 Settembre 2020.

Erano presenti fra gli altri , Il Vice Sindaco di Maddaloni Gigi Bove , il Consigliere Comunale di Caserta Stefano Mariano, Gimmi Cangiano Candidato alla Regione Campania – circoscrizione Caserta

Questo le dichiarazioni di Giorgia Meloni :‘Volevo ringraziare il presidente della camera di Commercio De Simone per l’ospitalità, ho trovato una certa positività da parte dei produttori casertani in un area che può offrire ancora prodotti di qualità anche se la crisi generata dalla pandemia ha certamente pregiudicato gran parte delle attività produttive’.

la Leader di Fratelli d’Italia ha poi affondato su Vincenzo De Luca puntando il dito sulla situazione difficile della sanità Campana

“De Luca parla, la Campania affonda – ha tuonato la deputata romana – qui c’è il record di disoccupazione, il record di persone che vanno a curarsi fuori dai confini regionali, qui c’è il record di fondi europei non spesi. Confermando ancora una volta De Luca tutti questi problemi rimarranno, e soprattutto, confermando De Luca si conferma anche il governo Conte. Perché De Luca finge di essere estraneo al Partito democratico, ma è assolutamente inserito nel sistema di potere che governa anche questa nazione”.

Qualche accenno anche tassazione che sta affossando le imprese in tutte Italia “Noi come partito al governo abbiamo fatto numerose proposte per la detassazione, proposte che ci sono state bocciate, lo stato deve cercare di stare più vicino alle aziende, cosa che nei fatti non è avvenuta, così come molti imprenditori con il quale ci siano confrontati, aveva capito quella che era la bontà delle nostre proposte al governo. Infine la cassa integrazione “Noi come partito non abbiamo trascurato l’argomento cassa integrazione , uno strumento importante (che se fosse stata pagata in tempo sarebbe stata ancora più importante!) ma comunque non può e non deve essere l’unica alternativa proposta al datore di lavoro: Fratelli d’Italia aveva invece proposto una alternativa ovvero l’erogazione da parte dello Stato agli imprenditori del l’equivalente pari all’80% di quanto sarebbe costato pagare la cassa integrazione. Gli imprenditori ci applaudono e definiscono valide le nostre proposte, il Governo invece si chiude a riccio mostrandosi privo dell’umiltà che sarebbe necessaria per eventualmente accogliere proposte significative per la nostra Nazione.”

Presenti tra gli altri Stefano Mariano consigliere comunale di Caserta nonchè il coordinatore del partito Marco Cerreto.

L’onorevole alla fine dell’ incontro con i giornalisti si è intrattenuta con alcuni di quelli che sono i candidati alle prossime elezioni regionali: Gimmi Cangiano, Alfonso Oliva, Alfonso Piscitelli, Damiano De Rosa, Giuseppe Mariniello, Carmela Russo, Mariagabriella Santillo, Lucia Cerullo.

Tra cittadini e simpatizzanti possiamo dire che erano presenti 100 persone che hanno atteso la deputata all’uscita per un selfie commerorativo.