Forza Italia serra la fila. Carlo Sarro Commissario Straordinario a Marcianise

Marcianise. E’ iniziata ormai a pieno ritmo la campagna elettorale che vedra’ nel 2020 impegnati in Campania e in provincia di Caserta i vari schieramenti politici per le elezioni amministrative- comunali e regionali-.

Le prime novita’ arrivano da Marcianise dove il coordinatore regionale campano di Forza Italia, senatore Domenico De Siano, d’intesa con il commissario di Forza Italia della provincia di Caserta Giorgio Magliocca, ha nominato oggi l’onorevole Carlo Sarro commissario straordinario di Forza Italia per il popoloso comune di Terra di Lavoro.

Tra gli obiettivi affidati all’onorevole Sarro, la riorganizzazione del partito a Marcianise e il relativo rilancio dell’attività politica in vista delle prossime elezioni amministrative.