Riapre al pubblico il Museo Provinciale Campano. Fino al 30 giugno ingresso gratuito

Da domani, martedì 19 maggio, ritorna fruibile il Museo Provinciale Campano di Capua. Ad annunciarlo è il Presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca nella giornata internazionale dei Musei.

L’adozione di un sistema di sanificazione permanente, il contingentamento delle presenze, il distanziamento sociale e l’utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale offriranno alla cittadinanza la possibilità di godere di nuovo di un’esperienza culturale unica garantendo, al contempo, la massima tranquillità sotto il profilo sanitario.

Fino al trenta di giugno, poi, l’ingresso al museo sarà gratuito: una forma di attenzione e gratitudine nei confronti dei Cittadini che vorranno ritornare a fruire delle bellezze artistiche e archeologiche custodite nello scrigno di Capua.

“La riapertura al pubblico del Museo Campano di Capua – ha commentato il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca – è motivo di grande soddisfazione ed è un segnale di speranza che viene lanciato all’intera comunità provinciale e regionale. Un plauso alla Direzione ed al Consiglio di Amministrazione del Museo – ha aggiunto – che hanno lavorato incessantemente per raggiungere l’obiettivo dell’immediata riapertura all’indomani dello sblocco da parte del Governo, nel pieno e totale rispetto delle linee guida di settore e di tutte le misure di sicurezza e di cautela prescritte per la prevenzione del contagio”.