Giornata della lingua greca/ Gli allievi del Cirillo partecipano con “Le Troiane” di Euripide

Aversa, Oggi la classe II E e alcuni allievi della IV E del liceo classico ind. comunicazione “Domenico Cirillo”(DS Luigi Izzo) ,accompagnati dalla loro docente di greco Giovanna Vaccaro, hanno partecipato alla Giornata mondiale della lingua greca, presentando una propria versione delle Troiane di Euripide, che sono metafora del nostro presente, perché dimostrano l’insensatezza di una guerra, simbolo di ogni guerra. Ovunque è desolazione e morte. Sulla scena il coro è costituito da tutte le donne troiane vedove e destinate a diventare schiave dei Greci, compresa la regina Ecuba, disperata per la distruzione della sua città. Accanto a lei Andromaca con i suoi struggenti lamenti ed Elena, sempre più sfrontata. Potente l’esortazione al pubblico di Cassandra, in preda al furore:”Deve evitare la guerra chiunque abbia senno”. L’ignobile uccisione del piccolo Astianatte, figlio di Andromaca, diventa simbolo di tutti i bambini vittime della guerra. I soldati, in tuta mimetica, richiamano nei loro atteggiamenti coloro che continuano ad assumere un comportamento discutibile nei confronti dei prigionieri, violando il codice etico del combattente. La performance, con continui rimandi alla situazione attuale, tra parole, musica e immagini, si conclude con un noto inno alla pace, cantato da tutti i ragazzi :” Give peace a chance” di John Lennon.

Allievi partecipanti

Alunni impegnati: IIE e alcuni alunni di IVE Comunicazione guidati dalla Prof.ssa Giovanna

La scena si apre con il monologo intenso di Ecuba (Maria Grazia Vitale IVE) che si rivolge al coro delle donne Troiane vedove e destinate a diventare schiave dei Greci.

IL CORO RECITA ALL’UNISONO CON GRANDE EFFETTO SCENICO

ANDROMACA:FRANCESCA SPONZILLI IIE (Disperazione di moglie e madre)

I SOLDATI:ATTUALIZZATI IN MIMETICA

CASSANDRA: ELENA MARTINO IIE, interpreta abilmente il furore e l’invasamento della sacerdotessa

ELENA:CECILIA ROSSELLI IIE, avvenente e sfrontata

Video che fa da sfondo alla rappresentazione realizzato da FRANCESCA FESTA E SILVIA PICARDI DI IIE

INNO CORALE ALLA PACE: GIVE PEACE A CHANCE DI JOHN LENNON

Conclude la performance una lettera ai potenti della Terra di ROBERTO DI FOGGIA IIE

