GIORNATA DI FESTA PER LA PROTEZIONE CIVILE DI CASERTA ( TUTTE LE FOTO)

Caserta. Si e’ trattata di una mattinata all’ insegna dell’esercitazione e della dimostrazione quella di oggi , mercoledì 12 ottobre 2022 della Protezione Civile di Caserta coordinata da Francesco Brancaccio .

L’ evento si e’ svolto in Piazza Vanvitelli , nei pressi della Prefettura , in occasione la quarta edizione della settimana nazionale della protezione civile .Un appuntamento importante per la nostra città nato da una sinergia tra Prefettura Regione Campania e Amministrazione Comunale.

Erano presenti fra gli altri la Croce Rossa ,di Caserta rappresentata dalla Presidente Teresa Natale , la Polizia Municipale rappresentata dal comandante Luigi De Simone , il Sindaco di Caserta Carlo Marino , il vicesindaco Emiliano Casale e una folta rappresentanza di consiglieri comunali .

Obiettivo principale della campagna è quello di sensibilizzare i cittadini sui temi della protezione civile, in considerazione dell’importanza che tali tematiche rivestono nel nostro paese e tendendo conto delle ultime sfide globali, poste soprattutto dai cambiamenti climatici.

Altro importante obiettivo della campagna è stata la condivisione di valori, strumenti e conoscenze tra componenti e strutture operative della protezione civile, per favorire una cultura della prevenzione e un maggiore coinvolgimento di cittadini e istituzioni nella riduzione dei rischi..

Un ringraziamento – ha dichiarato Brancaccio -per questo evento va fatto alla Dottoressa Claudia Campobasso della Regione Campania , al sindaco Carlo Marino che in collaborazione con i suoi assessore Massimiliano Marzo e Enzo Battarra ed la Comandante Luigi De Simone della Polizia Locale che sono sempre stati promotori nel diffondere la cultura della prevenzione dei rischi per la sicurezza della cittadinanza .