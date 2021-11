Giornata internazionale contro la violenza di genere

Caserta. Il 25 Novembre 2021, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà al Teatro Costantino Parravano di Via Mazzini 71 a Caserta, dalle 18.00 alle 20.00, una Mostra Spettacolo, coordinata dal Comitato per le Pari Opportunità e dall’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, per sensibilizzare tutti i cittadini sulla tematica della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere.

“L’urlo delle donne”, evento dal titolo emblematico, con la drammatizzazione di eventi, sarà suddiviso in diversi momenti artistici, quali esposizione di opere d’arte, letture di opere letterarie ed esibizioni musicali di numerosi artisti:

Andrea Natale, Adriana Ferri, Anna Rago, Rossella Borrelli, Nina Col, Beatrice Velardi, Alessandro Musone, Annamaria Natale, Adele Santagata, Elvira Chiari, Rosa Salzillo, Anna Torquato, Iris Bizzozzarro, Orsola Piccirillo, Concetta Petillo e Giuseppina Tecchia Bizzozzarro.

Per i saluti introduttivi saranno presenti:

-Carlo Marino, Sindaco di Caserta

-Ugo Verrillo, Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V.

-Olimpia Rubino, Presidente Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V.

-Massimo Sgroi, Art Director Museo Arte Contemporanea di Caserta

-Roberta Sandias, Direttrice Artistica “La Mansarda Teatro dell’Orco”

Coordinerà l’evento:

-Francesca della Ratta, Avvocato

Interverranno:

-Marcella Maresca, Giornalista Rai

-Carla Manzella, Cantante casertana

-Valentina Elia, attrice de “La Mansarda Teatro dell’Orco”

Utilizzando il canale dell’arte si invita ad una riflessione sul fenomeno allarmante della violenza di genere

L’ingresso allo spettacolo sarà consentito con possesso di Green Pass.