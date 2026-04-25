Dalle celebrazioni per il centenario di Miles Davis alle nuove sperimentazioni musicali: Napoli ospita dal 28 al 30 aprile la terza edizione della Giornata Internazionale del Jazz. Tre i concerti in programma nel Teatro Politeama, in via Monte di Dio 80, per la manifestazione promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli e organizzata da Arealive.

Attesi sul palco grandi nomi della scena internazionale: la napoletana Eleonora Strino Quartet, l’americano Bill Evans and the Vansband Allstars – Miles Davis 100th Anniversary Tour e l’inglese Alfa Mist.

L’ingresso è sempre gratuito, fino a esaurimento posti (apertura porte alle ore 20.00, inizio concerti alle ore 21.00; info 081.6586790).

“Con la Giornata Internazionale del Jazz – dichiara Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli – l’amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi conferma una visione chiara e coerente: fare della cultura un asse strategico, capace di connettere la città ai circuiti internazionali più dinamici. La scelta di proporre un’offerta di qualità nel Teatro Politeama e di affiancare ai concerti un programma diffuso che attraversa Napoli restituisce il senso di una politica culturale che investe su eccellenza, accessibilità e dimensione pubblica degli eventi. Non è un episodio isolato, ma parte di un disegno più ampio che punta a consolidare il ruolo della città come piattaforma culturale del Mediterraneo. Il jazz, linguaggio aperto, contaminato, profondamente urbano, diventa così il simbolo di una Napoli che ritrova pienamente la propria vocazione internazionale. Una città che non si limita a ospitare grandi eventi, ma che li integra in una strategia capace di generare valore, relazioni e nuove centralità culturali”.

Istituita nel 2011 dall’UNESCO su iniziativa del pianista Herbie Hancock, la Giornata Internazionale del Jazz celebra questo genere musicale come strumento di promozione della pace e del dialogo tra i popoli. Un linguaggio universale, capace di abbattere le barriere culturali e di farsi motore di libertà, democrazia e innovazione sociale in tutto il mondo.

“L’evento realizza con concretezza gli obiettivi di ‘Napoli Città della Musica’, consolidando il nostro ruolo di Music City internazionale”, sottolinea Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per l’industria musicale e l’audiovisivo. “Puntiamo sull’internazionalizzazione e, al tempo stesso, sulla valorizzazione della scena locale. Investiamo sulle professionalità e sui talenti del territorio per far fruttare il potenziale economico e sociale del comparto musica, creando sinergie durature tra gli operatori del settore”.

La scelta di articolare la Giornata Internazionale del Jazz su tre serate delinea un percorso narrativo che spazia dalla tradizione melodica alle celebrazioni storiche, fino alle contaminazioni urbane:

28 aprile | Eleonora Strino Quartet

L’apertura è affidata a una delle chitarriste italiane più apprezzate all’estero. Eleonora Strino guida il suo quartetto in un set che coniuga sensibilità melodica e rigore compositivo, testimoniando la vitalità del jazz europeo contemporaneo.

29 aprile | Bill Evans and the Vansband Allstars – Miles Davis 100th Anniversary Tour

Una serata di straordinario valore celebrativo per il centenario della nascita di Miles Davis. Sul palco il sassofonista e produttore Bill Evans, collaboratore storico dell’artista, porta a Napoli il suo tributo al genio rivoluzionario di Davis con una superband: George Whitty alle tastiere, Pablo Contreras al basso e Keith Carlock alla batteria.

30 aprile | Alfa Mist

Gran finale con il polistrumentista, rapper e produttore londinese Alfa Mist. Tra i protagonisti più attesi della scena internazionale, il musicista arriva a Napoli con la sua cifra stilistica distintiva: una fusione magnetica tra jazz, hip hop e suggestioni neoclassiche.

Completano il programma le “iniziative dalla città”, autosostenute e auto-organizzate, che costituiscono la proposta OFF della Giornata del Jazz a Napoli:

3 maggio, ore 20.45 | Il Jazz dei Monsù – Anniversary Jazz Dinne

Cena-concerto per l’anniversario del ristorante Monsù, con jam session e menù alla carta.

Ristorante Monsù, Viale Michelangelo 77 – Info e prenotazioni: 328 7755601

4 maggio, ore 13.00 | Il Jazz dei Monsù – Sunday Jazz Lunch

Pranzo domenicale con concerto jazz e cucina napoletana tradizionale.

Ristorante Monsù, Viale Michelangelo 77 – Info e prenotazioni: 328 7755601

4 maggio, ore 20.30 | Emilia Zamuner Quintet – Senza Fine

Un viaggio musicale dall’America all’Italia, tra jazz, bossa e canzone, con omaggi a Gino Paoli e Ornella Vanoni. Con: Emilia Zamuner (voce), Francesco Scelzo (chitarra), Enrico Valanzuolo (tromba), Andrè Perreira (contrabbasso), Massimo Del Pezzo (batteria) e Paolo Zamuner (tastiere). Un progetto di Fondazione Franco Michele Napolitano in collaborazione con Associazione Amici dello Spettacolo.

Teatro Diana, Via Luca Giordano 64 – Info e costi: www.fondazionenapolitano.com