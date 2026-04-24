Spaccio in abitazione, scatta l’arresto

I militari della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’intervento è maturato nel corso di un servizio perlustrativo, quando i Carabinieri hanno notato un 54enne, residente ad Arienzo e anch’egli già conosciuto dagli operanti, entrare nell’abitazione del sospettato.

Un movimento ritenuto anomalo che ha spinto i militari ad approfondire i controlli. La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti: all’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti circa 18 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Per l’uomo è scattato l’arresto immediato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, prevista nella tarda mattinata odierna.

L’attenzione dei Carabinieri resta alta sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.