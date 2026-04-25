Al via l’ambulatorio medico nella Casa della Comunità

Prende ufficialmente avvio lunedi 4 maggio presso la Casa della Comunità di San Felice a Cancello l’ambulatorio medico dedicato all’assistenza primaria territoriale. Si tratta di un passaggio di grande rilievo per il territorio e per l’intera organizzazione distrettuale, poiché l’ambulatorio rappresenta una delle prime esperienze operative attivate nell’ambito dell’ASL Caserta secondo il nuovo modello di sanità di prossimità previsto per le Case della Comunità.

L’attivazione del servizio costituisce un risultato concreto, frutto di un intenso lavoro organizzativo e di una forte collaborazione istituzionale e professionale. Un ruolo determinante è stato svolto dalla Direttrice del Distretto Sanitario n. 13, dott.ssa Antonietta Scalera, che ha promosso e sostenuto il percorso di avvio dell’ambulatorio, dalla Responsabile UOAS, dott.ssa Pasqualina D’Andrea, dai referenti delle Aggregazioni Funzionali Territoriali, dott. Giuseppe Bernardo e dott. Innocenzo Lombardi, dai dirigenti Direttore Generale Dr. Antonio Limone, Direttore Sanitario Dr. Domenico Perri, Direttore Amministrativo Dr.ssa Genoveffa Vitale e dai medici di medicina generale che hanno assicurato la propria disponibilità e collaborazione per rendere possibile l’organizzazione della turnazione e l’effettiva apertura del servizio.

L’ambulatorio medico della Casa della Comunità di San Felice a Cancello nasce con l’obiettivo di rafforzare l’assistenza territoriale e di offrire ai cittadini un punto di riferimento sanitario più vicino, più accessibile e maggiormente integrato con la rete dei servizi distrettuali. La Casa della Comunità diventa così non solo un luogo fisico di erogazione delle prestazioni, ma anche uno spazio di presa in carico, orientamento, ascolto e risposta ai bisogni di salute della popolazione.

Il nuovo servizio non sostituisce il rapporto fiduciario tra cittadino e medico di medicina generale, che resta centrale nel percorso di cura, ma lo integra e lo valorizza. L’ambulatorio potrà infatti contribuire a dare una prima risposta a bisogni sanitari non differibili, situazioni cliniche a bassa complessità, problematiche che richiedono valutazione medica territoriale e percorsi di orientamento verso i servizi più appropriati.

Uno degli aspetti più importanti dell’attivazione riguarda il beneficio diretto per i cittadini. La presenza di un ambulatorio medico all’interno della Casa della Comunità consente di avvicinare le cure ai luoghi di vita delle persone, migliorando l’accessibilità ai servizi e riducendo il senso di disorientamento che spesso accompagna il cittadino quando deve individuare il percorso sanitario più corretto. L’obiettivo è garantire una risposta più ordinata, più tempestiva e più aderente ai bisogni reali della comunità.

Particolare attenzione sarà rivolta alla continuità assistenziale, alla presa in carico delle persone fragili, dei pazienti cronici e dei soggetti con bisogni sanitari e sociosanitari complessi. L’ambulatorio si inserisce, infatti, in una rete più ampia che comprende medici di medicina generale, infermieri, specialisti ambulatoriali, servizi distrettuali, PUA, COT e gli altri nodi della sanità territoriale. Questo modello permette di superare una visione frammentata dell’assistenza, favorendo un’organizzazione più coordinata, multiprofessionale e vicina al cittadino.

L’avvio dell’ambulatorio rappresenta anche un importante segnale di innovazione per il territorio. In una fase in cui il Servizio Sanitario Nazionale punta con decisione sul potenziamento dell’assistenza territoriale, la Casa della Comunità di San Felice a Cancello diventa uno dei primi esempi concreti, nell’ASL Caserta, di attuazione del nuovo modello organizzativo. Un modello che mette al centro la prossimità delle cure, la prevenzione, la gestione della cronicità, la collaborazione tra professionisti e la continuità dei percorsi assistenziali.

Fondamentale, in questo percorso, è stata la disponibilità dei medici di medicina generale, che hanno collaborato alla costruzione del servizio e alla definizione delle modalità operative. La loro partecipazione dimostra come il rafforzamento della medicina territoriale possa realizzarsi solo attraverso il coinvolgimento attivo dei professionisti che quotidianamente conoscono i bisogni dei cittadini e rappresentano il primo riferimento sanitario delle comunità locali.

L’esperienza di San Felice a Cancello assume quindi un valore che va oltre l’apertura di un singolo ambulatorio. Essa rappresenta un modello di collaborazione tra direzione distrettuale, responsabili organizzativi, referenti AFT e medici del territorio. Un risultato che conferma la capacità del Distretto 13 di anticipare e accompagnare i cambiamenti previsti dalla riforma dell’assistenza territoriale, traducendo gli indirizzi nazionali e regionali in servizi realmente fruibili dai cittadini.

Per la popolazione di San Felice a Cancello e dei comuni afferenti al Distretto, l’attivazione dell’ambulatorio significa poter contare su una sanità più prossima, più organizzata e più orientata alla presa in carico. Significa avere un luogo nel quale il bisogno sanitario può essere ascoltato, valutato e indirizzato; un punto di riferimento che contribuisce a migliorare la qualità dell’assistenza e a rafforzare il legame tra cittadini e servizi territoriali.

L’apertura dell’ambulatorio medico nella Casa della Comunità di San Felice a Cancello segna, dunque, un momento importante per l’ASL Caserta e per il Distretto Sanitario n. 13. È il risultato di un lavoro condiviso, di una visione organizzativa moderna e dell’impegno di professionisti che hanno scelto di contribuire attivamente alla costruzione di una sanità territoriale più efficiente, più vicina e più rispondente ai bisogni della comunità.

Con questa attivazione, San Felice a Cancello si colloca tra le prime realtà dell’ASL Caserta a rendere operativo un ambulatorio medico nella Casa della Comunità, aprendo la strada a un percorso di progressivo rafforzamento dei servizi territoriali e offrendo ai cittadini un segnale concreto di attenzione, innovazione e miglioramento dell’assistenza.