Venerdì 8 maggio alle ore 16:00 “Gli Irpini nella Costituente: 80 anni dopo”.

Riceviamo e pubblichiamo dall’Associazione Irpini per l’Irpinia.

L’ Associazione Irpini per l’Irpinia e l’ Ordine degli avvocati di Avellino, promuovono l’incontro “Gli Irpini nella Costituente: 80 anni dopo” che si terrà venerdì 8 maggio alle ore 16:00 presso il Carcere Borbonico di Avellino. Si pubblica il programma, che prevede un dibattito sui padri costituenti irpini arricchito dalle testimonianze di Franco Gaetano Scoca, figlio del padre costituente Salvatore Scoca, Avvocato e Professore Emerito di Diritto Amministrativo, e Maria Rosaria Covelli, Presidente della Corte d’Appello di Napoli , figlia del padre costituente Alfredo Covelli. A concludere i lavori l’intervento di Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno.

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile visitare la mostra documentaria “Gli Irpini nella Costituente” curata dalla Biblioteca Provinciale “G. e S. Capone” e dal Museo Irpino.





