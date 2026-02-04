Giornata Mondiale contro il Cancro, un impegno che unisce il mondo

Oggi 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un appuntamento internazionale dedicato alla sensibilizzazione su una malattia che ogni anno colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Promossa dall’Unione Internazionale contro il Cancro (UICC), la ricorrenza rappresenta un momento di riflessione collettiva sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso equo alle cure oncologiche. Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi significativi. L’implementazione di programmi di screening di massa — per tumori come quello al seno, alla cervice uterina e al colon-retto — ha permesso di diagnosticare molte forme precocemente, migliorando i tassi di sopravvivenza. Campagne di vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV) hanno ridotto l’incidenza di tumori associati all’infezione. Parallelamente, l’adozione di stili di vita più salutari e politiche di controllo del tabacco hanno contribuito a diminuire alcuni fattori di rischio. Un altro risultato importante riguarda l’innovazione terapeutica: terapie mirate, immunoterapia e approcci personalizzati hanno trasformato in molte realtà tumori un tempo considerati difficili da trattare, allungando e migliorando la qualità della vita dei pazienti. Anche i percorsi assistenziali sono stati potenziati, con un’attenzione crescente alla centralità della persona e all’integrazione dei servizi medici e di supporto psicosociale. La Giornata Mondiale contro il Cancro rinnova così un messaggio chiaro: informazione, prevenzione, ricerca e solidarietà sono armi decisive nella lotta contro il cancro, e i traguardi raggiunti dimostrano che investire nella salute è una scelta che salva vite.