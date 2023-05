Giornata mondiale della Tartaruga. Le parole di Peppe Altieri , segretario nazionale dell’ Ass. “ L’ Altraitalia Ambiente”

Oggi, nella ricorrenza della Giornata Mondiale della Tartaruga abbiamo intervistato l’avvocato Altieri Giuseppe, Segretario Nazionale dell’associazione “L’Altritalia ambiente”.

Dom.) Avvocato, abbiamo saputo che lei, in qualità di rappresentante dell’Associazione ’Altritalia ambiente”“L è stato invitato a partecipare al Convegno tenutosi in questi giorni a Castel Volturno presso il “Centro Aggregazione” di via Machiavelli. (sede Ente Parco Regionale Volturno, presso rigenerato bosco mediterraneo)

Può dirci su cosa verteva questo Convegno?

Risp.) Grazie per questa domanda. Presso il Centro Aggregazione di Castel Volturno si è svolto un convegno sull’Accordo turistico-ambientale sottoscritto dalla Associazione Domizia, da 40 imprenditori della Riviera Flegrea-Domizia e dalle associazioni ambientaliste. Tutti sappiamo che su quelle spiagge nidificano da anni le tartarughe marine caretta – caretta e che, oggi forse un po’ meno, sono a rischio estinzione per la qualcosa moltissime associazioni ambientaliste e cittadini, si sono impegnati per far si che al deposito delle uova nella sabbia potesse seguire lo schiudersi delle stesse riducendo al minimo il rischio di una loro sicura morte.Per questo motivo si è costituita, anni fa, l’Associazione Domiziai cui soci si sono spesi per la salvezza di queste uova mediante una costante, ed anche notturna, attività di presidio e controllo del luogo dove avveniva la nidificazione delle tartarughe.

Dom.) quindi si parte da questi eventi ?

Risp.) Esatto. Le tartarughe hanno permesso di sperare che era possibile un destino diverso per la Riviera Flegreo Domizia. La natura stava lanciando un segnale, segnale che, come dice il vicepresidente del Sindacato Italiano Balneari, Salvatore Trinchillo, gli operatori turistico-balneari hanno colto rendendo così le spiagge della Riviera un modello di sostenibilità anche per il resto del Paese. Ed è proprio questa la “rivoluzione” della Riviera Flegreo Domizia sugellata da un protocollo sottoscritto dalle associazioni ambientaliste del territorio e dai gestori dei lidi, per anni su posizioni divergenti, ma oggi dalla stessa parte per difendere e valorizzare l’ecosistema costiero. Questo accordo prende il nome di “Lidi amici della tartaruga Domizia” fortemente voluto dall’Associazione Domizia, presieduta da Vincenzo Ammaliato, e in accordo con 40 imprenditori balneari della zona.Bisogna dare atto all’associazione “Domizia” che fin dalla sua costituzione è sempre stata a supporto della storica “Stazione zoologica Anton Dohr di Napoli” e quindi in prima linea per la salvaguardia delle tartarughe marine.Il Presidente dell’Associazione Domizia, nel suo intervento, ci ha intrattenuto su come si è raggiunto l’accordo tra le parti per far si che la tutela ambientale si potesse sposare con l’attività produttiva delle strutture turistiche. Ha fatto notare come i gestori degli impianti balneari sono di fatto le sentinelle dell’ambiente sul territorio. L’obiettivo è quello di mettere a sistema i comportamenti virtuosi ed evidenziarli. Ha fatto anche presente che sulla Riviera tra il 2021 ed il 2022 hanno nidificato 23 tartarughe, il più alto numero in Italia.

I relatori presenti hanno evidenziato come le ultime tendenze e le migliori pratiche per promuovere la sostenibilità (ambientale, economica e sociale) della Riviera Flegrea Domizia sia una opportunità e una sfida per le imprese e le istituzioni locali che, attraverso la condivisione delle buone pratiche ambientaliste per avviare un progetto di networking che deve coinvolgere l’intera Riviera.

La nidificazione delle tartarughe, di questi ultimi anni, è la prova del netto miglioramento della balneabilità, fatto questo certificato anche dall’ARPAC. Prova questa di quanto è stato già fatto e di quanto si stia facendo.

E’ evidente che la rinascita ed il riposizionamento di queste zone va sostenuta e facilitata, anche unendosi per lo stesso scopo, e guardando tutti nella stessa direzione. Tutti hanno condiviso la realizzazione di un piano di marketing territoriale perché è lo strumento necessario.

Dom.) come mai è stato invitato ?

Risp.) L’Associazione “L’Altritalia ambiente” era presente al convegno perché invitata dal dott. Fulvio Giugliano, socio fondatore dell’associazione Domizia e promotore di questa meritevole iniziativa e con il quale mi lega una sincera amicizia.

Dom.) era presente anche la “Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli”?

Risp.) Certamente. la Prof.ssa zoologa Sandra Hochscheld, della storica “Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli” ha sottolineato come la Stazione già da anni segue con attenzione la nidificazione, in questi luoghi, della tartaruga marina caretta-caretta, aiutandola e proteggendola nella sua riproduzione. Questo è il posto scelto dalle tartarughe femmine. Le nuove generazioni, ricordando dove sono nate, ritornano sulle stesse spiagge. Ha anche sottolineato come la nidificazione in Campania è pari al 50% della nidificazione dell’intero Mediterraneo. E questo certamente ci dice tanto sull’ambiente che hanno scelto la tartarughe per riprodursi.

Dom.) chi altro era presente al Convegno?

Risp.) Giovanni Sabatino, presidente Ente Riserva, Marcello Giannotti, associazione Ardea. Era presente anche la Regione Campania con il prof. Felice Casucci, Assessore al Turismo il quale ci ha ricordato che va protetta la bellezza della Riviera. La prima fase del progetto Regionale è la ripiantumazione e la rivitalizzazione della pineta di Castel Volturno. Il turismo deve essere la naturale opportunità per un territorio ricco di bellezze naturali ma troppe volte bistrattato.

Dom.) Ed il vostro ruolo quale sarà?

Risp.) Ero lì come Segretario Nazionale dell’”Altritalia ambiente”, per confermare la volontà di essere presenti al loro fianco sostenendo e favorendo il fare squadra tra gli operatori produttivi, operatori balneari, enti, associazioni ambientaliste e cittadini. Grazie alle Associazioni, Enti ed imprese turistiche, la Riviera Flegreo Domizia oggi è all’avanguardia sotto il profilo della ecosostenibilità coniugata all’imprenditoria. Noi vogliamo esserci per dare il nostro supporto di conoscenza e di esperienza.Una curiosità che ho appreso al convegno Su quelle spiagge nidifica anche il Fratino, uccellino di origini eurasiatiche, a rischio estinzione, che depone le sue uova proprio sulla sabbia. Si pensi che in Campania ne esistono solo 15 coppie. Avvistare un fratino è un buon segno: significa che ti trovi in un ambiente in buona salute.