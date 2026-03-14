Giornata nazionale del Paesaggio all’Anfiteatro Campano e Mitreo

Sabato 14 marzo 2026, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, il Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere promuove un’apertura straordinaria del Mitreo, dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, in linea con gli obiettivi di educazione, conoscenza e ampia comunicazione che caratterizzano la manifestazione, che sarà visitabile insieme all’Anfiteatro campano.

Quest’ultimo costituisce una finestra privilegiata su uno dei panorami più suggestivi del territorio: durante la visita lo sguardo potrà abbracciare la maestosità del monte Tifata, in un dialogo armonioso tra natura e memoria storica. Qui, il paesaggio non è solo sfondo, ma parte integrante di un racconto millenario: ai piedi del monte, il fascino del Tempio di Diana Tifatina testimonia la profonda spiritualità dell’antichità, mentre sulla cima si staglia il Tempio di Giove Tifatino, simbolo di potenza e sacralità. Un connubio unico tra paesaggio e archeologia, dove lo spettacolo della natura si intreccia con le tracce solenni della storia, regalando al visitatore un’emozione senza tempo.

Il Mitreo potrà essere visitato alle ore 16.00 e 16.30 con ingresso consentito esclusivamente su prenotazione al numero +39 338 6353806 (gruppi di cinque persone per ogni turno). L’apertura del sito, insieme alla visita all’Anfiteatro campano, sarà occasione di riflessione pubblica e di diffusione dei valori connessi alle buone pratiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, riconosciuto come componente essenziale dell’identità culturale e della qualità della vita delle comunità.

“Il paesaggio è il risultato dell’incontro tra natura, storia e comunità. Aprire il Mitreo in questa giornata significa offrire ai cittadini un’occasione concreta per riconoscere nel patrimonio archeologico non solo una testimonianza del passato, ma un elemento vivo del paesaggio contemporaneo. La tutela e la valorizzazione dei nostri luoghi passano attraverso la conoscenza e la partecipazione: solo così il paesaggio diventa patrimonio condiviso e responsabilità collettiva”, così Antonella Tomeo, direttrice dell’Anfiteatro Campano e del Mitreo commenta l’iniziativa.

Info:

Anfiteatro campano

piazza Adriano, 36 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

drm-cam.museoanticacapua@cultura.gov.it

museicampania.cultura.gov.it

FB @anticacapuacircuitoarcheologico | IG @drmcam.museoanticacapua | X @museosmcv

È possibile scaricare su Applestore e Googleplay l’app “Santa Maria l’Antica Capua”