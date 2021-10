.Giornate FAI d’Autunno 16 – 17 Ottobre 2021

Anche quest’anno la Dirigente Scolastica dell’ITI-LS “Francesco Giordani “ di Caserta Dott. ssa Antonella Serpico ,con sempre maggiore tenacia e convinzione, avvicina i suoi studenti al tema della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, naturalistico e paesaggistico italiano. Le classi IV e V dell’indirizzo di – Chimica dei Materiali : articolazione Biotecnologie Ambientali – nell’ambito delle attività rientranti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento ,si recheranno sabato 16 Ottobre nel Comune di Riardo(CE) presso il -Parco delle Sorgenti Ferrarelle-. Per l’occasione gli studenti, coordinati dalle Prof. sse Piarosa Pettolino e Marisa Marchitto,con la collaborazione della Responsabile del Dipartimento Prof.ssa Teresa Caserta e della Funzione Strumentale Prof.ssa Mara D’Angelo,svolgeranno il ruolo di -Apprendisti Ciceroni- accompagnando i visitatori nell’Oasi della Ferrarelle e illustrando il progetto di riqualificazione e valorizzazione del Parco delle Sorgenti di Riardo avviato nel 2010 dall’Azienda Ferrarelle in partnership con il FAI. Tale progetto è volto al recupero e alla rifunzionalizzazione di un “pezzo di paesaggio italiano messo a disposizione della collettività “ con la creazione di un’azienda agricola che concorre alla conservazione della biodiversità e del paesaggio culturale, storico e agricolo dell’area e alla contestuale valorizzazione delle attività legate allo stabilimento idrominerale con politiche di sostenibilità ambientale.