GIORNO DELLA MEMORIA: MEDAGLIA D’ONORE ALL’AVERSANO CIRO MOLITIERNO

AVERSA, 27/01/2022 – Anche un aversano tra le undici medaglie d’onore alla memoria conferite dal Presidente della Repubblica e consegnate ufficialmente stamane, in occasione della celebrazione del “Giorno della Memoria”, dal Prefetto Giuseppe Castaldo alle famiglie dei casertani, civili e militari, internati nei lager e nei campi di lavoro nazisti.

Si tratta dell’ ex militare dell’Arma dell’Aeronautica Ciro Molitierno che, seppur nativo di Casaluce, risiedeva stabilmente con la sua famiglia ad Aversa nel rione Borgo San Lorenzo, precisamente in via Savoia.

L’aviere Molitierno fu catturato dai nazisti nell’isola di Creta nel settembre del 1943, internato in un campo di concentramento e lavoro in Grecia fino al 1945 ed infine, sopravvivendo ad inenarrabili stenti e trattamenti disumani, tornò miracolosamente a casa nel maggio dello stesso anno.

A ritirare il riconoscimento alla memoria, durante la solenne, commovente e partecipata manifestazione svoltasi nella sala della Prefettura di Caserta, è stata sua nipote Giovanna Molitierno, ancor oggi residente in via Savoia, accompagnata dal consiglier comunale di Aversa Roberto Romano, per l’occasione delegato dal sindaco Alfonso Golia.