Giotto Fila colora le speranze dei bambini di Cervino

CERVINO (CE) – Al Comune di Cervino, guidato dal Sindaco Gennaro PISCITELLI, arrivano donazioni per i più piccoli dalla famosa azienda “GIOTTO Fila”, il marchio italiano per eccellenza sinonimo di colori per i bambini e ragazzi, che ha deciso di stare vicino ai bambini in un momento così particolare.

L’idea è partita dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, Pasqualina VIGLIOTTI, e la consigliera Gina OBETTO con delega ai Bambini, che con perseveranza e determinazione promuovono iniziative, sensibilizzando aziende rinomate che non hanno esitato ad aiutare il piccolo comune di Cervino.

“Considerato il prolungato periodo di chiusura delle scuole i bambini hanno bisogno di essere “distratti” dalla noia e dall’assenza delle loro attività, le matite di Giotto Fila li aiuteranno a colorare le loro giornate. Ringraziamo la Giotto Fila per la disponibilità, la sensibilità e la generosità mostrate”. Lo dichiarano le due promotrici dell’iniziativa, Pasqualina Vigliotti e Gina Obetto.

“Un ricco pacchetto di iniziative è dedicato ai bambini che a breve potranno interagire tra loro e con l’amministrazione attraverso Il portale dei Bambini Pubblica Istruzione Comune di Cervino” – lo annuncia l’assessore Vigliotti che aggiunge – I bambini non saranno lasciati soli. In stretta sinergia si lavora bene e si riescono a raggiungere risultati ottimali e soddisfacenti”. Il sindaco, Gennaro Piscitelli, è molto soddisfatto, si complimenta con le amministratici ed encomia e ringrazia la Giotto Fila.