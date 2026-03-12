Giovane aggredita da un cane randagio. La segnalazione

Maddaloni – Un episodio che a quanto ci dicono i residenti non è purtroppo un caos isolato. Il problema del randagismo non va sottovalutato. I cani, specie se randagi, possono diventare aggressivi e pericolosi.

Questo è quanto accaduto qualche giorno fa ad una giovane donna nei pressi della sua abitazione.

L’episodio che riportiamo è avvenuto a Maddaloni, in via Lima, periferia est della città, ad un tiro di schioppo dalla locale ASL. La giovane era a passeggio nella strada con il suo cagnolino di razza cocker quando è stata prima avvicinata e successivamente aggredita da un grosso cane randagio.

La donna è stata morsa ad un gluteo. Tutto questo accadeva di sabato mattina, per cui la vittima è stata accompagnata alla guardia medica per ricevere le cure del caso (siringa ecc ecc.). Tantissimo spavento, e, per fortuna conseguenze risolvibili.

A quanto ci hanno riferito questo cane sarebbe stanziale nei pressi di quel parco e si trova tuttora lì.

I residenti, dopo questo episodio increscioso, hanno deciso di rivolgersi all’ASL per fare in modo che il cane venga allontanato.

