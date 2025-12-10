Giovane finisce in ospedale dopo un’aggressione in pieno centro

Una serata di movida si è trasformata in un episodio di violenza improvvisa nel cuore di Lucca. Un giovane ha riportato una frattura al setto nasale dopo essere stato colpito ieri al volto da un gruppo di coetanei.

Aggressione inattesa nella zona della movida

Il ragazzo è stato soccorso in centro storico a Lucca dopo un’aggressione avvenuta nelle vicinanze di piazza San Frediano. La situazione, inizialmente tranquilla, è cambiata quando alcuni coetanei lo hanno affrontato senza preavviso e lo hanno colpito con violenza. Diversi passanti hanno assistito alla scena e hanno contattato le forze dell’ordine, visibilmente scossi da quanto stava accadendo.

L’intervento della polizia e i primi riscontri sanitari

Gli agenti sono arrivati in pochi minuti e hanno riportato la calma nella zona, molto frequentata nel fine serata. I sanitari del 118 hanno poi trasportato il giovane al pronto soccorso dell’ospedale San Luca, dove i medici hanno diagnosticato una frattura del setto nasale. Le sue condizioni sono sotto controllo, ma i traumi richiedono ulteriori accertamenti.

Indagini in corso sul gruppo responsabile

Le verifiche si concentrano ora sul gruppo che si sarebbe scagliato contro la vittima, forse per motivi banali. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e immagini utili dalle attività della zona per individuare i responsabili. La ricostruzione completa dell’accaduto resta al centro dell’attività della polizia.

