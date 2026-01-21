Giovane investita da un treno: condizioni gravissime

Una giovane è in gravissime condizioni dopo essere stata investita ieri da un treno nei pressi della stazione di Empoli. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.

L’intervento dei soccorsi

La ragazza è stata soccorsa in condizioni critiche e trasportata in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Al momento non è stato possibile identificarla. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Presenti anche gli agenti della Polfer, impegnati nella ricostruzione dell’accaduto.

Le indagini in corso

Gli inquirenti stanno cercando di chiarire la dinamica dell’investimento. Restano da accertare le circostanze che hanno portato la giovane sui binari. Non si esclude alcuna ipotesi. Le verifiche proseguono anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere presenti nell’area della stazione.

Traffico ferroviario bloccato

A seguito dell’incidente, sulla linea Firenze–Pisa la circolazione dei treni è stata sospesa. Trenitalia ha comunicato il blocco poco dopo le 21. Dalle 23.10 la circolazione è tornata regolare. I convogli hanno accumulato ritardi fino a 75 minuti, con disagi per numerosi passeggeri.

Una comunità in attesa

La notizia ha rapidamente raggiunto la città, suscitando preoccupazione e sgomento. In molti attendono aggiornamenti sulle condizioni della giovane. Resta ora l’attesa per eventuali sviluppi clinici e per gli esiti delle indagini, mentre Empoli si stringe in un silenzioso auspicio di speranza.

