Giovane padre si impicca. Ennesima tragedia nella valle di Suessola

Francesco Iadevaia, 38 anni di Cervino si e impiccato ieri ad un traliccio. Ennesima tragedia che lascia basiti e sconvolti . Sposato con un figlio di 3 anni, era uscito ieri di casa. Non rispondeva a telefono e nessuno sapeva dove fosse. Le ricerche delle forze dell’ordine e di tutta la comunità di Messercola sono continuate per ore finché è stato trovato impiccato i località Casa della Vigna. Si vocifera una forte depressione, ma la verità, come spesso accade in questi casi, potrebbe non venire mai fuori.