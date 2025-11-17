Giovane perde la vita dopo lo schianto contro un albero 

Un ventiduenne è morto nel pomeriggio di ieri lungo la Strada regionale 327, alle porte di Arezzo, in zona San Zeno. L’auto sulla quale viaggiava si è schiantata contro un albero posto sul margine della carreggiata. La dinamica resta in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti.

Le prime verifiche degli investigatori

Secondo le prime informazioni, il ragazzo, di origine moldava, procedeva sulla regionale quando avrebbe perso il controllo del veicolo per motivi ancora da chiarire. L’auto ha terminato la propria corsa contro uno dei pini presenti lungo la strada. Gli accertamenti proseguiranno per definire eventuali cause esterne o eventuali criticità del tracciato.

I soccorsi e l’esito degli interventi

Sul posto sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Arezzo. I soccorritori hanno tentato di rianimare il giovane con più manovre, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Traffico rallentato

Le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici hanno provocato rallentamenti alla circolazione nella zona. La strada è stata parzialmente chiusa per consentire le manovre dei mezzi di emergenza e la messa in sicurezza dell’area.

