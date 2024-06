Giovani maddalonesi trionfano nella nobile arte del pugilato. VIDEO

Ancora una volta il Team boxic e il maestro di pugilato Clemente di Crescenzo tornano a far parlare le cronache sportive per successi conseguiti. Pasquale Madonna, maddalonese, questo fine settimana ha conseguito il titolo di campione regionale gym boxe, in una competizione che si è svolta nella palestra De novellis a Napoli nel rione Traiano qualificandosi per gareggiare per il titolo italiano che si svolgerà a Fermo nelle Marche.

La gym boxe è una disciplina amatoriale, un pugilato adatto ad ogni fascia d’età.

E ancora altri due pugili maddalonesi, preparati dal maestro di Crescenzo, tecnico della federazione pugilistica italiana e campione nazionale di difesa antibullismo si sono fatti valere sul ring: Vincenzo di Crescenzo per la categoria 63 kg e il giovane Yuri d’Aiello per i pesi massimi.

