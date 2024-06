Giovanni Battista Di Matteo è il nuovo primo cittadino di Macerata Campania. Alle 21.30 l’avvocato è stato proclamato sindaco. 

“Ha vinto “Rinascita”, ha vinto la squadra. Ha vinto il nostro progetto. Restituiremo a Macerata la sua dignità. Il mio grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno votato e anche a chi ha scelto gli altri, perchè noi amministreremo nell’interesse di tutti i maceratesi. Ristabiliremo un clima di serenità, partiremo sin da domani per rimettere in moto la macchina comunale e ridare ai cittadini i servizi che mancano da tempo. Grazie a tutti i miei candidati, anche a coloro che non sono stati eletti. Siamo e saremo sempre una squadra. Da domani mi troverete in Comune per lavorare per tutta la comunità”, queste le prime parole del neo sindaco di Macerata Campania, Giovanni Battista Di Matteo.