Giovanni  Zannini: 8.2 milioni dalla regione per il restauro dei santuari casertani

Con Giunta Regionale del 30 gennaio 2020 è stato finanziato lo scorrimento della graduatoria dei Santuari con uno stanziamento di 8,2 milioni per la provincia di Caserta.

Ecco gli interventi finanziati Santuario Maria Santissima della Misericordia di Catelmorrone per euro 183904.89;

Santuario di Santa Maria Assunta e Santa Maria a Vico per euro 200.000;

Santuario Diocesano di San Rocco di Capriati a Volturno per Euro 199.994,38;

Santuario di Santa Maria di Casaluce per euro 192.126,87;

Santuario S.Michele Arcangelo e S.Maria del Monte di Maddaloni per euro 199.813,64;

Santuario Madonna di Briano di Villa di Briano per euro 193.441 35, Santuario di Sant’ Antonio di Teano per euro 199.711,07;

Santuario dell’Eterno Padre sul Monte Maggiore di Rocca D’Evandro per euro 200.000;

Santuario Diocesano Maria Santissima di Costantinopoli Madre dei Sofferenti di Cellole per euro 186.000