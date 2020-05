Giovanni Zannini: De Luca da’ l’ok al cibo da asporto a partire dal 4 Maggio 2020

“Saranno certamente felici I titolari di Pizzerie, Pub, Ristoranti, Pasticcerie, Gelaterie etc – con queste parole il Consigliere Regionale Giovanni Zannini anticipa l’ ok Che il Presidente della Regione ,nell’ ordinanza prevista per stasera sabato 2 maggio, darà a tutte le attività di ristorazione per la consegna a domicilio dei propri prodotti.

In mattinata l’unità di crisi ha approvato il protocollo di sicurezza e da lunedì sarà consentito in Campania di poter somministrare bibite e alimenti da asporto -conclude Zannini – da sempre vicinissimo al Governatore Vincenzo De Luca.