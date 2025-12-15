Giovedì 18 dicembre a Palazzo Paternò il Meeting del volontariato casertano

Anche quest’anno il CSV ASSO.VO.CE. ETS è lieto di promuovere il MEETING DEL VOLONTARIATO CASERTANO, l’appuntamento annuale più atteso, interamente dedicato a tutti i volontari che quotidianamente si impegnano con passione sul territorio per il bene comune.

L’iniziativa si svolgerà Giovedì 18 Dicembre a Caserta, dalle ore 17:00 alle 20:00, in una location d’eccezione: Palazzo Paternò (via S. Carlo, 142 – Caserta).

Pensato come un momento di festa, di conoscenza e di condivisione, l’evento vedrà la partecipazione di associazioni locali, esperti del settore e, in particolare, dei giovani volontari.

Le associazioni saranno le vere protagoniste della serata, con Spazi espositivi dedicati per incontrare il pubblico e la possibilità di raccontare i progetti e le iniziative realizzate durante il 2025 attraverso il format Volontari in Video.

Il programma del Meeting prevede momenti salienti, tra cui:

Accoglienza e Saluti Istituzionali;

Ri-Generiamo il Bene: Campagna di Comunicazione con la proiezione del video finale e il virtual tour;

Campagna di Comunicazione con la proiezione del video finale e il virtual tour; I giovani al centro: Attività promosse dal Consiglio dei Giovani

Attività promosse dal Consiglio dei Giovani Musica Live: Tsunami Band, per concludere in allegria e festeggiare insieme.

L’evento è pensato per essere un ponte tra il mondo del Volontariato e la comunità. La partecipazione è aperta ai cittadini interessati a conoscere, sostenere e scoprire le tantissime attività svolte dalle associazioni della Provincia di Caserta.

I volontari e i cittadini interessati a partecipare sono invitati a registrarsi al seguente form https://forms.gle/XeCGgcXykhsrbmLS6