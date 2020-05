Giovedi’21 Maggio riapre la ristorazione. Il Video delle misure contenitive alle quali attenersi

CASERTA. Da oggi, lunedi’ 18 maggio 2020, parte la cosiddetta seconda fase Covid-19. Dopo più’ di due mesi di chiusura forzata potranno riaprire tutte le attività commerciali con un orario che va dalle 7,00 alle 23 di tutti i giorni compreso la domenica. In Campania ,Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha posticipato di qualche giorno la riapertura delle attività di ristorazione che dovrebbero riaprire ufficialmente giovedi 21 maggio. Di seguito una video spiegazione diffusa dalla Regione Campania che spiega accuratamente tutte le misure contenitive alle quali devono attenersi i gestori di Bar, Pub, Ristoranti e Pizzerie per la riapertura delle loro attività a pieno regime

VIDEO