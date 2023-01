Giù la maschera! Presentato lo storico carnevale di Villa Literno nell’ambito degli OPEN DAY. Le foto.

VILLA LITERNO – Il giorno 20 gennaio, dalle ore 8.45 alle ore 13.15, a Villa Literno, si è tenuto l’evento “OPEN DAY – Giù la maschera!”, organizzato dall’Associazione Carnevale. Gli alunni del Circolo Didattico Don Milani di Villa Literno, dell’I.C. 2 De Gasperi di Cavano e dell’I. C. 2 De Amicis – Diaz di Pozzuoli hanno preso parte ad una simpatica avventura.

La giornata è stata articolata in due momenti fondamentali: visita ai carri allegorici presso la sede “Spazio Giovani”, e laboratorio artistico tenutosi nei locali del Circolo Didattico “Don Milani” I bambini, accompagnati dai docenti, e sotto la guida degli operatori dell’Associazione Carnevale, sono stati i primi spettatori dei maestosi carri mascherati ed hanno potuto scoprire gli antichi “segreti” dei maestri cartapestai. Successivamente, con secchielli e pennelli, sono diventati i veri protagonisti dell’evento, lavorando la cartapesta, al fine di realizzare il proprio gadget personale: neanche a dirlo, una maschera. In continuità con l’esperienza vissuta, inoltre, gli insegnanti svilupperanno un’attività didattica laboratoriale all’insegna dei colori: ciascun bambino, cioè, dipingerà la propria maschera nella fantasia che preferisce. Grande entusiasmo negli occhi dei più piccoli che, con l’occasione, sono stati invitati a partecipare alla kermesse che si terrà nelle seguenti date: 11, 12, 18, 19, 21 febbraio. Con questo progetto, l’Associazione Carnevale ha voluto costruire un luogo di incontro di integrazione sociale, mettendo in scena lo spettacolo più bello, quello degli occhi e delle mani dei più piccoli, al fine di sensibilizzare gli animi alla cultura del bello e nell’intento di promuovere la storia,

l’arte e la tradizione del popolo liternese. Il Presidente, Orlando Zaccariello, ringrazia a nome di tutta l’Associazione le strutture ospitanti e le scuole che hanno partecipato, con particolare riferimento ai Dirigenti Scolastici e ai docenti coinvolti, ma con un’attenzione speciale ai veri protagonisti, i bambini.