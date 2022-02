Giugliano, lutto nella comunità. Tragico incidente in scooter per il giovane Andrea

Giugliano. L’ intera comunità si stringe attorno alla famiglia Pragliola per il lutto che l’ha nuovamente colpita. Dopo la morte del papà Domenico avvenuta cinque anni fa nel cantiere edile dove lavorava, cadendo da un ponteggio; una ulteriore grave perdita che si accompagna a quella affrontata dalla famiglia nel 2017 è la scomparsa del figlio di 25 anni, Andrea, strappato all’affetto dei suoi cari in seguito ad un grave incidente stradale. Per cause ancora da accertare, era a bordo del suo Beverly nero quando è avvenuto lo scontro con un’ Alfa Romeo Giulietta di colore bianco guidata da un 57enne di Giugliano. Secondo quanto ricostruito, l’impatto è stato così violento da condurre il ragazzo che domenica sera procedeva lungo Corso Campano a sbattere dapprima contro un paletto e da lì contro la serranda di un negozio. Stava raggiungendo gli amici, dopo aver festeggiato il compleanno della sorella, quando si è verificato lo schianto rivelatosi mortale. Nonostante l’immediatezza dei soccorsi, si è potuto solo constatarne il decesso. Sul posto familiari e amici in lacrime, sopraffatti dal dolore. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Strada chiusa al traffico per alcune ore. Ad indagare su quanto accaduto la Procura di Napoli Nord. Sarà aperto un fascicolo con l’accusa di omicidio stradale, come da prassi per procedere con tutti gli accertamenti tecnici. Già disposta l’autopsia sul corpo del giovane.

Forte il cordoglio e la vicinanza espressa alla famiglia, in particolare per Titina, la mamma di Andrea. Sono in molti a ricordarlo attraverso commenti dalla sentita partecipazione. Fra questi, figura quello della paranza Quartarola «Mancherà tutto di te. La tua educazione, il tuo buon cuore, la tua umiltà, la tua voglia di vivere. Questa è l’ultima notizia che avremmo voluto ricevere. Buon viaggio Andrea. Che il Signore ti accolga» L’ associazione tammurriata giuglianese si unisce, con queste parole, al sentito ricordo del giovane: «Appena giunta la triste notizia, un’ altra giovane vita spezzata, un ragazzo figlio di questa città, amante delle nostre tradizioni come l’ amata tammurriata Giuglianese che perde la vita in sella al proprio scooter per un tragico incidente. L’associazione fa le sue più sentite condoglianze a tutta la famiglia di Andrea. Oggi abbiamo perso tutti. Domani sarà un altro giorno ma non per il povero Andrea. Riposa in pace. Resti sempre nel nostro».